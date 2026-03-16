        Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

        Trakya'daki camilerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Edirne'de Selimiye Camisi başta olmak üzere selatin camilerde Kadir Gecesi programı düzenlendi.

        Restorasyonun ardından tüm bölümleri ibadete açılan Selimiye'yi Batı Trakya, çevre illerden gelen vatandaşlar ve Edirneliler doldurdu.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede Edirne Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş tarafından vaaz verildi.

        Cemaat, programın ardından teravih namazını kıldı.

        Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

        Programa katılan Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kadir Gecesi dolayısıyla Selimiye Camisi'nde vatandaşlara salep ikramında bulundu.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.

        Ardından vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Programın ardından İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar

        Benzer Haberler

        Selimiye Camisi meydanında 7 bin 500 kişi Kadir Gecesi iftarında buluştu
        Selimiye Camisi meydanında 7 bin 500 kişi Kadir Gecesi iftarında buluştu
        Edirne'de "Bereket Sofrası" kuruldu
        Edirne'de "Bereket Sofrası" kuruldu
        Bayramda Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
        Bayramda Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Tunca Nehri kıyısında toprak kayması: 50 metrelik alanda çatlaklar oluştu
        Tunca Nehri kıyısında toprak kayması: 50 metrelik alanda çatlaklar oluştu
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı