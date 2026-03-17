Trakya Üniversitesinin minik öğrencileri doğa etkinliğinde çiçek dikti

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunun öğrencileri "Doğaya Bir Çiçek Hediyemiz Var" etkinliğinde saksılara çiçek dikti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bahçe Bitkileri Bölümü seralarında yetiştirilen 55 hercai menekşe çocukların katılımıyla saksılara dikildi.



Etkinlikte çiçekler tanıtılarak, öğrencilerin etkinliğe aktif katılımı sağlandı.



Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, baharın gelişiyle üniversite genelinde bitkilendirme ve çiçek dikim çalışmalarının hız kazandığını belirtti.



Seralarda yetiştirilen menekşelerin çocuklarla buluşturulduğunu ifade eden Tan, "Önceden hazırlanan saksılara toplam 55 çiçeğin dikimi gerçekleştirdik. Bu etkinlikle çocuklarımıza doğa ve çiçek sevgisini kazandırmayı, aynı zamanda çevre bilinci oluşturmaya katkı sunmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da katıldı.

