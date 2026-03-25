        Edirne'de iki iş yerini etkileyen yangın söndürüldü

        Edirne'de sanayi sitesindeki pimapen dükkanında çıkan ve bitişikteki orman malzemeleri imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Edirne Sanayi Sitesi'nde bulunan bir pimapen dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

        Yangın, kısa sürede bitişikteki orman malzemeleri imalathanesine sıçradı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

        Yangın nedeniyle sanayi sitesindeki diğer iş yerlerinin sahipleri de bölgeye geldi.

        Öte yandan orman malzemeleri imalathanesindeki köpek yavrusu, dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarıldı. Yangında iş yerlerinde hasar oluştu.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Donald Trump: Bu savaşı kazandık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran'dan Türkiye'ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Pide değil, altın kuyruğu
        Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş'ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
