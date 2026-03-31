        Edirne'den kısa kısa

        Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

        Giriş: 31.03.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Kaymakam Tutar, ilçede yürütülen "Süloğlu Okuyor" Projesi'nin lise düzeyi etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen kitap okuma programına katıldı.

        Programa, Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

        Öğrencilerle kitap okuyan Tutar, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

        Tutar, öğrencilere düzenli kitap okumanın bireysel gelişime katkı sunduğunu belirterek, gençlerin daha fazla kitapla buluşmasının önemli olduğunu ifade etti.

        -Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliği

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen kitap okuma etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaymakamlık himayesinde düzenlenen Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı Kitap Okuma Etkinliğinde Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

        Etkinlikte öğrencilerle Abasıyanık'ın eserlerinden "Açık Hava Oteli"ni okuyan Yılmaz, öğrencilerle yazarın hayatı ve eserleri üzerine sohbet etti.

        Yılmaz, öğrencilere derslerinde başarı dileyerek kitap okuma alışkanlığının önemine dikkati çekti.

        - Bölge Müdürü Yücegök, Ankara'da toplantıya katıldı

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında düzenlenen "2026 Yılı Takdim Toplantıları"na katıldı.

        DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının değerlendirilmesi, 2026 yılı bütçe durumu ile etüt, planlama, proje, küçük ve büyük su işleri kapsamındaki yapım işlerinin gerçekleşme oranları ele alındı.

        Toplantıda, bölge müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

        Bölge Müdürü Faruk Yücegök tarafından gerçekleştirilen sunumda, bölgede yürütülen çalışmalar ile planlanan projelere ilişkin bilgi verildi.

        - Değerlendirme toplantısı yapıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Müdürü İslam Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

        Çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesi amacıyla yapılan toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirilerek, planlamalar ele alındı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        Sanatçılar tek ses
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları

        Benzer Haberler

        Nevruz Söğütlük Millet Bahçesi'nde kutlanacak
        Nevruz Söğütlük Millet Bahçesi'nde kutlanacak
        54 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
        54 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmayla...
        Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmayla...
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de öğrencilerden sıfır atığa güçlü destek
        Edirne'de öğrencilerden sıfır atığa güçlü destek