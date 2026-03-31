Edirne'de su ürünleri denetimleri sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor.



İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.



Denetimlerde ürünlerin tazeliği, kalitesi ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.



Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşımının temin edilmesi amacıyla aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

