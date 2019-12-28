Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. FETÖ şüphelilerinin kaçışında organizatörlük yaptığı tespit edilen 2’si Afganistan uyruklu toplam 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Havsa ilçesi otoyol gişeler mevkiinde, M.E. ve M.S. isimli şüphelilerin idaresindeki iki araç durduruldu. Yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D., R.S., N.C., G.B. ve M.Ş. ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen M.E., M.S., Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.

Tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı da, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

EDİRNE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 07:00

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