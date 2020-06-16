Girişimci kadınları hayalleri taçlanıyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde 7 ev hanımının Valilik ve Belediyenin desteğiyle hayata geçirdikleri kooperatifte üretilen doğal ürünler, sınır kapıları güzergâhında bulunan marketlere konulan stantlarda satılmaya başladı. Ürünler Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanların ilgisini çekiyor.



Edirne’nin Havsa ilçesinde yaşayan 7 ev hanımı tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık ürünler üretip aile bütçesine katkı sunmaya karar verdi. Hayallerindeki kooperatifi Valilik ve Havsa Belediyesinin desteğiyle kuran 7 girişimci kadına Edirne Valiliğinden bir destek daha geldi. Edirne Valiliğinin destekleriyle kurulan Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların ürettikleri doğal ürünler, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları güzergâhında bulunan marketlere konulan stantlarda satılmaya başladı.



Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen el emeği yiyecekler, Edirne Valiliğince temin edilen stantlarda müşterilerin beğenisine sunuluyor. Üzerinde Edirne figürlerin yer aldığı ve özel tasarım yapılarak üretimi sağlanan stantlarda doğal ürünlerin satışı yapılıyor. Avrupa'ya açılan sınır kapıları güzergâhındaki tesislerde 7 farklı noktada satışa sunulan kooperatif ürünleri büyük ilgi görüyor.

Ürünler Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanların ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.