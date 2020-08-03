Edirne'nin tarihi Sağlık Müzesi'ne, bayramda ziyaretçi akını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'nin tarihi Sağlık Müzesi'ne, bayramda ziyaretçi akını

DHA

Edirne'nin tarihi Sağlık Müzesi'ne, bayramda ziyaretçi akını


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'nin Osmanlı'dan miras en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Normalleşme sürecinde alınan önlemler kapsamında ateşi ölçüldükten sonra dezenfekte edilen müzeyi gezenler, Osmanlı'nın hastaları tedavi yöntemlerine hayran kaldı.
Edirne'nin Osmanlı mirası olan en önemli eserlerinden, döneminin sağlık alanındaki öncü kurumlarından 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı'nda da turistler tarafından ziyaret edildi. Trakya Üniversitesi tarafından Sağlık Müzesi'ne dönüştürülmesinin ardından 2004 yılında Avrupa Konseyi'nce 'Avrupa Müze Ödülü'ne layık görülen ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni görebilmek için kent dışından çok sayıda ziyaretçi Edirne'ye geldi. Özellikle müzeyi ilk kez gören ve tarihi hakkında bilgilenen ziyaretçiler, Osmanlı'nın döneminin çok ilerisinde gerçekleştirdiği tedavi yöntemleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.
'BAYRAMDA ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTTI'
Müze Rehberi Seda Nur Bingül, bayram dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artığını ve bunun mutluluk verdiğini söyledi. Bingül, "Bayram dolayısıyla çok yoğun günler geçiriyoruz ve bu yoğunluktan çok mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz ateş ölçümü yapıldıktan sonra dezenfektan noktasından geçerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla müzemizi geziyorlar. Aynı şekilde tarihi mekanımız sürekli dezenfekte ediliyor. Gelen ziyaretçilerimiz ilk önce medrese yani okul kısmını gezmeleri mümkün. Daha sonra hastane kısmına gelerek burada daha önce yapılan tedavi şekillerini, doktorları ve onlara ait balmumu heykellerini görebiliyorlar" dedi.
'MANEVİYATI ÇOK FARKLI, ETKİLEYİCİ BİR YER'
Ankara'dan arkadaşlarıyla Edirne'ye gelen ve müzeyi gezen Tuğçe Sarı, çok etkilendiğini belirterek, "Bayram dolayısıyla bir Trakya turu yapalım dedik, bu kapsamda da bu müzeyi gezmek istedik. Maneviyatı çok farklı, çok güzel bir yer. Buradan önce Selimiye Camii'ne gitmiştik, oradan buraya geldik, çok etkileyici bulduk. Zamanına göre tedavide ne kadar ileride olduklarını gördüm ve beni çok etkiledi" diye konuştu.
'TARİHE IŞIK TUTAN BİR MÜZE'
İstanbul'dan gelen Mustafa Hançer ise Osmanlı'nın köklü tarihini müzede gördüklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Hançer, "İstanbul'dan gezmek amaçlı geldik, özellikle bu Darüşşifa'yı merak ediyordum. Çocuklarımla beraber geldim. Gerçekten köklü bir tarihimiz var, herkesin gelip bu geçmişi bu köklü tarihi görmesini, öğrenmesini dilerim. İnsanların burada geçmişte yapılan tedavi yöntemlerini bal mumu heykellerle görüyor olması çok eğitici. Tarihe gerçekten ışık tutan bir müze" dedi.
İleride doktor olmak isteyen küçük kızı için İstanbul'dan gelip müzeyi ziyaret eden Bayram Yalınkaya da "Buraya ikinci gelişim. İlk gelişimde henüz kızım doğmamıştı. Şimdi onunla birlikte gelip görmesini istedim. İleride doktor olmak istiyor. O nedenle geçmişteki bu tarihe ışık tutan gerçekleri de görmesi çok güzel oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2020-08-03 08:45:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saros Körfezi'ne tatilci akını
YEREL HABERLER Saros Körfezi'ne tatilci akını
Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı
YEREL HABERLER Saros'taki tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı
ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi gezdi
YEREL HABERLER ABD Büyükelçisi Satterfield, ailesiyle Edirne'yi ...
Tatilciler akın etti, Saros sahilleri çadır kente döndü
YEREL HABERLER Tatilciler akın etti, Saros sahilleri çadır kente ...
Çanakkale Savaşı´ndaki hastane binası, kent müzesine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı´ndaki hastane binası, kent müzesine ...
Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli sağanak uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X