Bulgaristan-Türkiye sınırında orman yangını Dumanlar sınırdan görülüyor, ekipler sevk edildi

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Türkiye tarafındaki ormanlık alanları tehdit ederken, alevlerin sıçraması durumunda müdahale için sınır hattına yangın söndürme ekibi sevk edildi.



Bulgaristan’ın Türkiye sınırında öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle Lalapaşa ilçesinin Uzunbayır köyüne ilerliyor. Alevlerin ormanlık alana sıçraması ihtimaline karşı bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin BulgaristanTürkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, bir diğer yandan da arazözler ile birlikte yol açılıp önlemler alınıyor. Köy halkı, yangının devam ettiği alan ile köyün arasında ortalama 800 metre mesafenin olduğunu belirtti.

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