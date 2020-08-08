Edirne’de düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde düğün konvoyunda 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, düğün konvoyu içerisinde bulunan 67 SG 603 plakalı araç, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Ani frenin etkisiyle konvoyda bulunan 3 araç zincirleme kazaya neden oldu.

Çarpışmanın şiddetiyle 16 ZE 769 plakalı araçta bulunan 2 kişi ön camın patlaması sonucu hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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