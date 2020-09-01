Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

İHA

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 20202021 EğitimÖğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Özel yetenek sınavına, öğrenci adaylarından yoğun ilgi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 20202021 EğitimÖğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.
ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girerek, belirtilen taban puan ve üzerinde puan alan öğrenci adaylarının başvurabildiği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na bu yıl rekor sayıda müracaat oldu.
Toplam 75 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavı’na, 178’i uluslararası öğrenci olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplam 782 aday başvuru yaptı. Aynı öğrencinin birden fazla bölüm için başvurabildiği yetenek sınavları için, Grafik Tasarımı Bölümü 529, Resim Bölümü 475 ve Heykel Bölümü 123 başvuru aldı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı, Resim ve Heykel bölümlerinden birinde öğrenci olabilmek için başvuruda bulunan adayların sınava da ilgisi yoğun oldu. 26 Ağustos tarihinde, sınavın gerçekleşeceği Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde toplanan 445 adayı, Covid19 tedbirleri kapsamında, ateş ölçümü yapıldıktan sonra maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınava alındı. Gerekli belge ve işlemlerini tamamlayan adayların belirli gruplar halinde içeri alındığı ve oturtulduğu sınavda, bu yıl üç bölüme de aynı anda başvuru yapabilen adaylar, Grafik Tasarımı Bölümü’nün 30, Resim Bölümü’nün 30 ve Heykel Bölümü’nün 15 kişilik kontenjanına yerleşebilmek için hünerlerini sergiledi.
Her yıl iki aşamada gerçekleştirilen sınavlar, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl tek aşamada yapıldı. Tüm bölümler için ortak yapılan Özel Yetenek Sınavı’nda adaylar, bir kitapevinden “Sanat Dünyamız” isimli dergi satan alan en az iki figürlü bir kompozisyon tasarlayarak çizdi. Çizimleriyle jüriyi etkilemek ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğrencileri arasında yer almak için rekabet eden öğrencilere, aileleri de dışarıda bekleyerek destek oldu. Adayların yetenek sınavları, alanında yetkin jüri üyelerinin katılımıyla, objektif bir şekilde değerlendirilecek. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre tercih ettiği bölüme girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, 34 ve 789 Eylül (hafta sonu hariç) tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç Yerleşkesi’nde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müzik öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Müzik öğretmenliği bölümünde özel yetenek sınavı ...
Güreşin merkezinden devlet büyüklerine destek çağrısı “Pandemi nedeniyle maddi ve manevi çok büyük kayıplarımız var”
YEREL HABERLER Güreşin merkezinden devlet büyüklerine destek ...
Edirne'de silahlı kavga: 1'i çocuk 9 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de silahlı kavga: 1'i çocuk 9 yaralı
Ortalık savaş alanına döndü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ortalık savaş alanına döndü, 9 kişi yaralandı
Gençler iş beğenmiyor Sanayiye işçi gelmiyor, gelen de kaçıyor
YEREL HABERLER Gençler iş beğenmiyor Sanayiye işçi gelmiyor, gelen ...
Edirne’de orman köylülerine orman yangını eğitimleri veriliyor
YEREL HABERLER Edirne’de orman köylülerine orman yangını eğitimleri ...
Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 ...
Trakya Üniversitesi´nde yüz yüze kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi´nde yüz yüze kayıtlar başladı
2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri E-Kongresi düzenlenecek
YEREL HABERLER 2. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri ...
2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için lisansüstü eğitim başvuruları başladı
YEREL HABERLER 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için ...
Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu
Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel lezzetlerle dönüş yoluna geçti
YEREL HABERLER Gurbetçiler bagajlarına doldurdukları yöresel ...
Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Büyük zaferin 98’inci yıl dönümü kutlandı
Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir bekliyorlar
YEREL HABERLER Sınır kapılarında kuyruğun ucu görünmüyor, günlerdir ...
Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Trakya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası
YEREL HABERLER Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, ...
Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 asırlık hamama restorasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen 6 ...
Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu
YEREL HABERLER Edirne'nin ciğerinden sonra biberi de meşhur oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X