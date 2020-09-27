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Domuz avından kazayla vurulan avcı öldü

DHA

Domuz avından kazayla vurulan avcı öldü


KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde arkadaşlarıyla çıktığı domuz avında kazayla vurulan Hasan İskeçeli (44), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla domuz avlamak için Paşayiğit Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Hasan İskeçeli, av sırasında açılan ateş sonucu kazayla vurularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İskeçeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasan İskeçeli´nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili gözaltılar olduğu ve İskeçeli´nin ölümüne neden olan şüphelinin tespiti için av tüfeklerine el konularak, balistik incelemeye gönderildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-09-27 17:38:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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