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İzledikleri haber hayatlarını değiştirdi; yuvadaki çocuklara anne-baba oldular Taştekin çifti, 6 yılda 3 çocuğu aile sıcaklığına kavuşturdu Marmara depreminden etkilendi, evini yuvadaki ağabey ve kardeşe açtı

İHA

İzledikleri haber hayatlarını değiştirdi; yuvadaki çocuklara anne-baba oldular Taştekin çifti, 6 yılda 3 çocuğu aile sıcaklığına kavuşturdu Marmara depreminden etkilendi, evini yuvadaki ağabey ve kardeşe açtı

Marmara depreminde ailesini kaydeden çocukların görüntülerinden etkilenmeleriyle yuvada yaşayan ağabey ile kardeşe evlerini açıp koruyucu aileliğini üstlenen Edirneli Taştekin ailesi, 6 yıl sonra bir çocuğa daha evlerini açarak aile şefkati sunup hayata hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen "gönül elçileri" projesi ile koruyucu aile sayısı her geçen gün artıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve il müdürlerinin her biri ile özel ilgilendiği koruyucu aileler, yüzlerce çocuğa yuva olup aile sıcaklığı sunmaya devam ediyor.

Taştekin çifti, 6 yılda 3 çocuğu aile sıcaklığına kavuşturdu
Edirne’nin kent merkezinde yaşayan 2 çocuk sahibi İlkay ve Aziz Taştekin çifti, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde devlet korumasındaki çocukların en büyük ihtiyacı olan "aile sıcaklığı"na kavuşabilmeleri için 2014 yılında ağabey ve kardeşe hem yuvalarını hem de yüreklerini açarak çevresine örnek oluyor. Sevgi evlerinden aldıkları ağabey ve kardeşle birlikte 4 çocuğa sahip olan Taştekin çifti, 6 yıl sonra sevgi evlerinden aldıkları bir çocuğa daha aile sıcaklığı sunmaya başladı.

Marmara depreminden etkilendi, evini yuvadaki ağabey ve kardeşe açtı
1999 yılında yaşanan Marmara depreminde ailesini kaybeden çocukların görüntülerini televizyon kanallarında görünce çok etkilendiğini söyleyen 48 yaşındaki koruyucu anne İlkay Taştekin, 1999 yılında küçük oğlunun da 1 yaşında olduğunu hatırlatarak, eşi Aziz Taştekin ile sevgi evlerinde büyüyen çocuklara evlerini açma kararı aldıklarını anlattı. Yıllar sonra yakın bir dostunun da koruyucu aile olduğunu öğrenince Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğüne başvuru yaptığını belirten anne Taştekin, 2014 yılında sevgi evlerinde büyüyen ağabey ve kardeşe evlerinin kapılarını açtığını belirterek, 6 yıl koruyucu aile görevi üstlendiğini söyledi.

“Anne demesi beni çok mutlu etti”
2014 yılında evlerinin kapılarını açtıkları ağabey ve kardeşin kendisine ‘Anne valizimi nereye koyayım’ dediğinde anne kelimesini duyunca çok mutlu olduğunu vurgulayan koruyucu anne İlkay Taştekin, ağabey ve kardeşin 18 yaşına girdiğini söyledi. Koruyucu aile olmanın mutluluk verdiğini söyleyen Taştekin, sevgi evlerinde büyüyen bir çocuğa daha evlerinin kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

“Yaşadığım sürece koruyucu aile görevini üstlenmek istiyorum”
“Allah uzun ömür verirse, yaşadığım sürece koruyucu aile görevini üstlenmek istiyorum” diyerek konuşmasına başlayan 50 yaşındaki koruyucu baba Aziz Taştekin de, koruyucu aile olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Yuvadan aldıkları çocukları, kendi evlatlarından kesinlikle ayırmadıklarının altını çizen Taştekin, “Koruyucu ailelere devletimiz çok destek oluyor. Bu çocuklara sahip çıkmamız gerek. Herkesin bu güzel duyguyu yaşaması lazım. Anne baba demeleri mutluluk verici” dedi.

Örnek il Edirne, ilk 5 il arasında yer alıyor
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen "gönül elçileri" projesi kapsamında Edirne’de ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye genelinde nüfusa oranla koruyucu aile programında Edirne’nin ilk 5 il arasında yer aldığını da açıklayan Özbaş, “Tüm çocuklarımızın koruyucu aile ortamında yetişmesini istiyoruz” dedi.

“Evlatlarımıza ana baba oluyorlar, sadece evlerini değil yüreklerini de açıyorlar”
“Koruyucu ailelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” diyen Özbaş, “Koruyucu ailelerimizin hakkını ne kadar teşekkür etsek ödeyemeyiz. Sizler evlatlarımıza hem ana hem baba oldunuz. Sadece evinizi değil yüreğinizi de açtınız” açıklamasında bulunarak, “Bir elinden tuttuğumuz yavruların diğer elinden de siz tutun gelin koruyucu aile olun” çağrısında bulundu.

“Gözlerindeki heyecan mutluluk verici”
Koruyucu Aile Biriminde görevli Sosyolog Hazal Erel Arslan da, koruyucu aileye kavuşan çocukların gözlerindeki heyecanı gördüklerinde kendilerinin de çok heyecanlandıklarını belirtti. Bütün çocukların aileye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arslan, “Devletimiz çocuklarımıza çok güzel bakıyor ama bütün çocuklarımızın aileye ihtiyacı var. Annebaba olan olmayan herkesi çocuklarımıza aile olmaya davet ediyoruz” dedi.

Kimler koruyucu aile olabilir?
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 2565 yaş aralığındaki sabıka kaydı ve bulaşıcı hastalığı olmayan vatandaşların koruyucu aile olabileceğini önemle ifade etti. Koruyucu aile olmak isteyen vatandaşların evli olma zorunluluğu olmadığına da dikkat çeken Özbaş, “Evlatlarımıza evinde bir yatak ayırabilecek ve sofraya bir tabak fazla koyabilecek vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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