Edirne şehidini uğurladı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın, memleketi Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Yolageldi köyünde bulunan babaevinin bulunduğu meydana Türk bayrağına sarılı naaşı getirilen 43 yaşındaki Yarbay Sayın'ın cenaze namazını İl Müftüsü Alettin Bozkurt kıldırdı.

Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Sayın'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Askeri görevliler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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