Lalapaşa'da dolu

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Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Edirne kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise dolu etkili oldu. Yaklaşık yaklaşık 5 dakika süren dolu ile çevre beyaza büründü. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmurun gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

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