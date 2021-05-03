İpsala Ticaret Borsası Başkanı Girgin, koronavirüsten öldü



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala İlçesi Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı İbrahim Girgin, bir süre önce rahatsızlanınca Keşan Devlet Hastanesi´ne gitti. Girgin´in burada yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Kalp hastası da olan Girgin, sağlık durumu ağırlaşınca İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan İbrahim Girgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Girgin'in cenazesi, bugün İpsala ilçesine bağlı Aliço Pehlivan köyünde toprağa verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da İbrahim Girgin´in vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınladı. Hisarcıklıoğlu, mesajında, "İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Girgin vefat etmiştir. Merhuma Allah´tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-05-03 11:35:53



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