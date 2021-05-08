Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

DHA

Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde halk pazarları, 7 noktada, koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Ekipler, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığı ve bu nedenle maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza uygulamak istedi. Kimliğinin yanında olmadığını belirten ve polise bilgilerini vermeyen satıcı, cezai işlem için emniyete götürüldü.
İçişleri Bakanlığı´nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapılan pazar yerleri, saat 10.00 itibarıyla açıldı. Keşan ilçesinde de 7 noktada halk pazarı kuruldu. Müşteriler, pazar yerlerine, HES kodları sorgulandıktan sonra alındı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde alışveriş yapanlar, anonslarla sık sık uyarıldı.
'ÖZRÜN, KABAHATİNDEN BÜYÜK'
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz da polis ve zabıta ekipleriyle pazar yerinde denetim yaptı. Bu sırada maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza yazılmak istendi. Poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen pazarcıya, müşteriler gibi ekipler de tepki gösterdi. İlçe Müdürü Kıyım, "Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün, kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor" dedi.
Pazarcı ise ıslak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını öne sürdü. Polisle de tartışan ve kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen satıcı, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü.
Pazarcı Emin Can Güven de pazarda fiyatların düştüğünü belirterek, "Geçen haftalara göre fiyatlar daha düşük. Biber 10 liradan 6 liraya düştü. Fasulye 20 liradan 10 liraya düştü. Domates 10 liradan 7 liraya düştü. Salata 10 liraydı 7 liraya satıyoruz" diye konuştu. 
Vedat Uyulgan da pazarda fiyatların neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getirip, fiyatlardaki düşüşün, vatandaşın alım gücünü de artırdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-05-08 15:05:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Canalp, açılan pazarları denetledi
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp, açılan pazarları denetledi
PTT önünde yine aynı manzara
YEREL HABERLER PTT önünde yine aynı manzara
Selimiye Camii'nde ramazanın son cuma namazı tedbirlerle kılındı
YEREL HABERLER Selimiye Camii'nde ramazanın son cuma namazı ...
Edirne’de ‘tam kapanma’ denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Edirne’de ‘tam kapanma’ denetimleri aralıksız sürüyor
Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde Ramazan-ı Şerif’in son cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Türk-İslam mimarisinin gözbebeğinde Ramazan-ı ...
Pandemi döneminde evini çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde evini çiçek bahçesine çevirdi
Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili isim açıklama yaptı
YEREL HABERLER Korona virüs hayvanlarda da tespit edilmişti, yetkili ...
Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı uluslararası kongrede