Yakıt deposunda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda xray taramasıyla kontrol edilen tırın yakıt deposunda 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda işlemler yapılırken, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine tırı, xray taramasına sevk etti. Xray taramasıyla kontrol edilen tırın sağ ve sol yakıt depolarının içine yapılan bölmelerde 105 pakette 116 kilo 426 gram esrar ele geçirildi. Tırın sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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