Tarihi İtalyan Kilisesi "Mimarlık Fakültesi" olarak hizmet verecek

Bünyesinde bulunan tarihi, kültürel ve mimari yapılar ile Edirne’nin kentsel kimliğine ve turizmine önemli hizmetler sunan Trakya Üniversitesi, İtalyan Kilisesi olarak da bilinen Kaleiçi’ndeki Saint Antonio Kilisesi’ni kentin önemli kültürel değerlerinden birine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Trakya Üniversitesi, Edirne’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kaleiçi’nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan tarihi Saint Antonio İtalyan Kilisesi ve Müştemilatı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma kapsamında Trakya Üniversitesi’ne devredildi.

Günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Karaağaç Tren Garı, Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan Harbiye Kışlası ile Darüşşifa, Sağlık Müzesi ve İmaret müzelerinin yer aldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi gibi Edirne’nin geçmişine tanıklık eden tarihi yapılara ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi, kentin önemli mimari eserlerinden birini daha bünyesine kazandırdı. Hoşgörü şehri Edirne’deki önemli temsili yapılardan biri olan Saint Antonio İtalyan Kilisesi ve Müştemilatı yapılan gerekli düzenlemeler sonrası Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek. Tarihi yapı ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin köklü geçmişinden güç alarak kente ve kentin değerlerine sahip çıkan anlayışı ile hareket etmeye devam ettiklerini belirterek, “Trakya Üniversitesi olarak kentimizin değerlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli vazifelerimizden biri. Bu bilinçle hareket ederek şimdiye kadar Edirne’nin pek çok önemli yapısına sahip çıktık ve bu doğrultuda birçok yapıyı bu yapıları işlevsel hale getirerek halkımızın kullanımına açtık. Bugün de, Osmanlı hoşgörüsünü en güzel ve en doğru şekilde temsil eden Edirne’mizin önemli mimari yapılarından biri olan İtalyan Kilisesi’ni Trakya Üniversitesi bünyesine kazandırmış bulunuyoruz. Bu noktada Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren nezdinde tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Edirne’nin tarihi konak ve sivil mimarlık yapılarıyla meşhur Kaleiçi’nde 1852 yılında inşa edilen tarihi yapı İtalyan Latin cemaati adına kayıtlı iken 1976 yılında önce zemini daha sonra da müştemilatı ile birlikte Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetine geçti. Onarım ve restorasyon karşılığında Edirne İl Özel İdaresine, okul ve sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere 2004 yılında 10 yıllığına tahsis edilen 1455 metrekare alana sahip yapı onarıldıktan sonra 2015 yılında Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İstiklal İlkokulunun ek binası olarak eğitim amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmişti. Tarihi yapıda son olarak 912 Ekim 2020 tarihleri arasında Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından, 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenmişti.

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