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Edirne´de 'Dostluk Maratonu'; 1045 sporcu katıldı

DHA

Edirne´de 'Dostluk Maratonu'; 1045 sporcu katıldı


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, `Sıfır Atık´ teması ile gerçekleştirilirken, renkli görüntülere sahne oldu. Maraton, 1045 sporcunun katıldığı 10 ve 21 kilometre olarak iki ayrı etap koşulan etkinlik pandemi kuralları arasında düzenlenirken, birinciliğini ise milli atlet Mestan Turhan kazandı.
Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu Edirne´de gerçekleştirildi. 10 ve 21 kilometre olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarı maratona 1045 sporcu katıldı. Pandemi tedbirleri
arasında düzenlenen yarı maraton etkinliğinin startı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi önünden Vali Ekrem Canalp tarafından  verildi. 21 kilometre yarı maraton koşan sporcular Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Pazarkule Sınır Kapısı´ndaki tampon bölgeden dönüş yaparak tekrar Selimiye Camisi önündeki bitiş noktasına geldi.
'HERKES KOŞMAYI ÖZLEDİ'
ETUYUB Başkanı Önder Akdağ, organizasyonun kusursuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. Sporcuları Edirne´ye yakışır bir şekilde ağırladıklarını söyleyen Akdağ, "Bu organizasyonda ter döken bütün sporcularımızı kutluyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün Edirne´de oldukları için elimizden geldiğince Edirne´nin misafirperverliği ile onları ağırlamaya çalıştık. Renkli bir organizasyon doğal olarak bu coşku alana da yansıyor. Herkes koşmayı özledi, bizler de özledik. Herkes dostluk içinde bu organizasyonu tamamladı. Birçok ülke ve ilden sporcular aynı ortamda bulunmadan  dolayı çok coşkulu o yüzden herkes çok mutlu. Biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için Edirne olarak biz de mutluyuz" şeklinde konuştu. 
BİRİNCİLİĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ARMAĞAN ETTİ
Genel klasman erkeklerde 1 saat 8 dakikada yarışı tamamlayarak yarı maraton birincisi olan milli atlet Mestan Turhan, şampiyonluğu şehit ve gazi ailelerine armağan etti. Turhan, "Gerçekten çok zorlu bir parkur ama o kadar da güçlendirici ve geliştirici bir parkur oldu. Birinci bitirdiğim için çok mutluyum. Anlamlı ve güzel bir yarış düzenleyen emek harcayan herkese çok teşekkür ederim. Ben çok eğlenerek koştum bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sınıra geldiğimde 'Merhaba' komşu deyip geri döndüm çok eğlenceliydi. Bu birinciliği bütün şehit ve gazi ailelerine armağan ediyorum" dedi.        
ENGELLİ ARKADAŞIYLA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çocukluğunda geçirdiği menenjit sonrası rahatsızlığı bulunan Semra Türel de maratona katılıp farkındalık yarattı. Yarışmada Türel´e destek verip koşuya beraber katılan arkadaşı Ruziye Kabak, hayallerinden bir tanesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kabak, "Çok güzel bir duygu nasıl anlatayım bilmiyorum. Bunu yaşamak lazım. Semra ile koşmak benim hayalimdi. İlk önce 42 koştuk hayalimdi sonra 120 fidan ağaç diktik. Üçüncü hayalimiz de koşmaktı. Ona bu maratonu yaşatmaktı benim amacım. Bu koşuyu ona armağan ediyorum. Semra çok özel birisi. Semra ile arkadaşız ama akrabadan öteyiz. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Her koşucu bir tane engelli bir çocukla koşmalı,Bir tane maraton düzenleyelim tüm çocuklar bu aktivitelere katılsınlar diye düşünüyorum" diye konuştu.
İLK KEZ KLASMAN BİRİNCİSİ OLDU
10 kilometre kategorisinde birinci olan Muhammed Edip Karabacak(41) da, tüm katılımcıları tebrik etti. Dün gece vefat haberi aldığını için buruk bir sevinç yaşayan Karabacak, "Hayatımda ilk genel klasman birinciliğim oldu. Hep yaşta birinci oluyorduk bugün bir ilki başardık. Annemin amcasının oğlu vefat etti. Hem üzgünüm hem bir yandan sevinçliyim. Dün gece haber aldım onu dengelemiş oldum. Bu birinciliği ona armağan ediyorum" şeklinde konuştu.  Organizasyonun ödül töreni ise Mimar Sinan Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ile Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan´ın da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Maratonda dereceye giren yarışmacılara kupaları ve para ödüllerini verdi. Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 1000 , ikinciye 750 , üçüncüye ise 500 lira verildi.
MİLLİ ATLET TURHAN BİRİNCİ OLDU
Yarı maratonda 21 kilometrede genel klasmanda Atletizm Federasyonu adına yarışan milli atlet Mestan Turhan birinci, Bekirhan Kabadayı ikinci, Shaban Mustafa üçüncü oldu. Kadınlarda ise 21 kilometrede Dilan Atak birinci, Derya Kaya ikinci ve Zeynep Burcu Akbaba ise üçüncü oldu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-06-20 15:23:53

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