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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de şiddetli yağış

İHA

Edirne’de şiddetli yağış

Edirne'de Meteorolojinin akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrasında kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.

Edirne’nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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