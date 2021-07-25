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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca Nehri'nde temizlik yaptı

İHA

İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca Nehri'nde temizlik yaptı

Edirne’de İspanyol öğretim görevlisi Begona Rodriguez öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllüleri, Tunca Nehri ve çevresinde temizlik yaptı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, sosyal medyada başlattığı "Plastiğe Hayır" kampanyası kapsamında kentin çeşitli noktalarında çöp toplayarak bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Rodriguez öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllülerinin bu haftaki durağı Tunca Nehri ve çevresi oldu. Balıkçı kayığına binen Begona Rodriguez, elindeki sopa yardımıyla suyun içindeki plastik ve cam şişeleri kıyıya çıkardı. Topladıkları çöpleri poşetlere dolduran çevre gönüllüleri, temizlik görevlilerini arayarak yardım istedi.

“Biyolojik çeşitlilik olumsuz etkileniyor”
Çöpler ve atıklardan nehirdeki biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilendiğine değinen öğretim görevlisi Begona Rodriguez, “İnsanlar nehir kirli olduğu için tepki gösteriyor ve temizlemek istiyorlar. Nehir iş makineleriyle temizleniyor. Bu çok kötü, çünkü biyolojik çeşitlilik olumsuz etkileniyor. Bu şekilde temizlik yaparken sadece plastikleri almıyorlar. Nehirdeki toprak, kurbağalar, kaplumbağalar başta olmak üzere birçok canlının hayatı da yok oluyor. Bu şekilde temizlenirse nehirdeki canlı yaşamı sona erecek” dedi.
Nehirleri temizlemenin başka bir yolu daha olduğunu aktaran Rodriguez, gönüllülerle ve kayıklarla yavaş yavaş temizlenebileceğine değinerek, asıl amacın ise kirlenmesini önlemek olduğunu ifade etti.

“Nehri temizlemek için gönüllülere ihtiyacımız var”
Vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı davranması gerektiğini dile getiren Begona Rodriguez, "Buradaki kirliliği önlemek için belediye yetkilileri buraya gelip piknik yapanları kontrol edebilir ve kirletenlere ceza verebilir. Etkili tek yöntem budur. Bunun yanında duyarlı insanlar çevreyi kirletenleri uyarabilir. Tunca Nehri kış aylarında berrak akıyor. Yaz aylarında ise kahverengi bir renge bürünüyor. Temizlik yapabilmemiz için bir bota ihtiyacımız var. Balıkçılar bize kayıklarıyla yardımcı olabilirse işimiz kolay olacak. Nehri temizlemek için gönüllülere ihtiyacımız var. İnsanların bana ya da başka birisine ihtiyacı yok. Buraya gelip temizlik yapabilirler. Nehre çöp atan birini gördüklerinde de uyarabilirler. ’Ülkene ve geleceğine ne yapıyorsun’ diye sorabilirler" diye konuştu.
Çöp temizliğinin 34 kişiyle yapılacak iş olmadığına değinen Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Belediye bana ait değil diyor. Diğeri de ben çöp toplama ile ilgili bir kurumsallığım yok diyor. Bu şekilde burası kurumlar arası anlaşmazlığa kurban oluyor. Seyir merdivenleri koyulmuş ama kim gelip seyreder buradan. Çöplerden dolayı nehirde de bir sorun oluşmuş. Yetkililere bu işi çözmeleri için sesleniyorum. Bu şekilde gitmez. Bu kirlilikten bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bizim yaptığımız çözüm değil, sadece farkındalık oluşturur" dedi.

“Yerel yönetimlerin alması gereken tedbirler var”
Çevre temizliği konusunda farkındalık için nehir kenarında sürekli çöp topladıklarını fakat durumun değişmediğini söyleyen Eren, yaz dönemlerinde piknikçilerden kaynaklı olarak çöplerin iki kat arttığını ifade etti. Nehir kıyısında korkunç ve çılgın çöp birikmesi oluştuğunun altını çizen Eren, burada yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü ve alınması gereken tedbirlerin olduğunu söyledi.

“Her 3 çöpten birisi maske”
Nehir kenarında plastik ve cam şişelerin yanı sıra en çok da maske atığı olduğunu söyleyen Eren, "Bu dönemde topladığımız çöpler arasında sanki her üç çöpten birisi maske. Yaygın şekilde her yerde maske çöpü var. Islak mendil, doğada en geç çözülen malzemelerden biri. Cam şişeleri de alıp kenara koyuyoruz, biri alıp geri dönüşümde kullansın diye. Topladığımız çöpler arasında her şey var” şeklinde açıklamada bulundu.

“Belediye ’çöp kutusu koyuyoruz, çalınıyor’ diyor”
Vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğine değinen çevre gönüllülerinden Betül Okuyan, "Çevre temizliği konusunda büyük bir duyarsızlık var. Bizim topladığımızı görseler bile yine duyarsızlık oluyor, doğaya çöp atılıyor. Bazı vatandaşlar çöplerini olduğu yere bırakıyor, bazıları ise toplayıp bırakıyor ancak o zaman da köpekler tarafından dağıtılıyor, yine bir çözüm olmuyor. Belediye ’çöp kutusu koyuyoruz, çalınıyor’ diyor. Doğayı korumak için herkesin birbirini denetlemesi ve kontrol etmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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