Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

İHA

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü gerçekleşen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Törende Edirne Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, okunan İstiklal Marşı sonrası tören son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da zafer coşkusu
YEREL HABERLER Trakya'da zafer coşkusu
Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ...
Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
YEREL HABERLER Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile ...
Edirne'de Afgan göçmen akınına karşı önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Afgan göçmen akınına karşı önlemler ...
Afganistanlı göçmenler, 'Yunanistan sınır kapılarını açtı' söylentisi üzerine Edirne'ye akın etti
YEREL HABERLER Afganistanlı göçmenler, 'Yunanistan sınır kapılarını ...
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
YEREL HABERLER Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira ...
Aynı daire başka öğrencilere de kiralanmış Öğrencilere okul öncesi ‘ucuz ev’ tuzağı
YEREL HABERLER Aynı daire başka öğrencilere de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.