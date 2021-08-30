Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

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Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü gerçekleşen çelenk sunma töreni ile kutlandı. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı. Törende Edirne Valiliği ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, okunan İstiklal Marşı sonrası tören son buldu.

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