Edirne’de buğday 2,653 liradan satıldı

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı Edirne Ticaret Borsasında en yüksek 2 lira 653 kuruştan satışı yapıldı.

Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,653 liradan satıldı. Edirne Ticaret Borsasında işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

"Buğday Kg En düşük (TL) 2,422 En yüksek (TL) 2,653

Ayçiçek Kg En düşük (TL 4,601 En yüksek (TL) 5,929

Arpa Kg En düşük (TL) 2,330 En yüksek (TL) 2,330."

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