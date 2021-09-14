Çifte nikahta kuzenler birbirlerinin şahidi oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Mine Kıyakoğlu ile Berkay Kayabaş ve Buse Savcu ile Emre Kıyakoğlu kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Mine Kıyakoğlu ile kuzeni Emre Kıyakoğlu, birbirlerinin nikah şahidi oldu.
Mine Kıyakoğlu ile Berkay Kayabaş ve Buse Savcu ile Emre Kıyakoğlu, evlenmek için Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğu´na başvuruda bulundu. Çiftlerin nikahları, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kıyıldı. 5 dakika arayla dünyaevine giren kuzenler Mine Kıyakoğlu ile Emre Kıyakoğlu birbirlerinin nikah şahitliğini yaptı. Nikah sonrası açıklamada bulunan Helvacıoğlu, bir ilki yaşadıklarını dile getirerek, "5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerine nikah şahidi oldular. Çifte nikah çifte mutluluk söz konusu. Aynı zamanda kuzen olan Mine ile Emre Kıyakoğlu birbirlerinin nikah şahitleri oldular. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-09-14 11:01:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.