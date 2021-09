Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)DÜNYANIN en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, köprünün orijinaline uygun restore edileceğini belirterek, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışındaki yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra UNESCO'nun kalıcı miras listesine kabul edilmesi için gerekli şartları yerine getirmiş olacağız" dedi.

Osmanlı padişahlarından 2'nci Murat tarafından 1426-1443 yıllarında başmimar Müslihiddin'e yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları için bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 1392 metre uzunluğunda 6,80 metre genişliğinde 174 kemerli dünyanın en uzun taş köprüsü olan tarihi yapı için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kanatları, kemerleri ve zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle restorasyon kararı alındı. Vali Ekrem Canalp'in katıldığı programla restorasyon için araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün kemerleri ve çevresi demir korkuluklarla çevrelenirken, iki girişine de şantiye sahası kuruldu.

'ORİJİNAL DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK'

Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da çalışmaları inceledi. Vali Canalp, Meriç ilçesinden gelecek vatandaşların kullanacağı, yeniden yapılan Çiftlikköy yolunun hizmete gireceğini söyledi. Tarihi köprünün orijinal dokusuna uygun olarak restore edileceğini anlatan Canalp, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışında olan yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra da inşallah UNESCO'nun tam miras listesine kabul edilmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. Öngörmüş olduğumuz zaman 3,5 yıl. Bu süre içerisinde belki biraz daha erken ya da biraz daha geç olabilir ama bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'KALICI LİSTEYE GİRMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da bölgenin projeyi uzun süredir beklediğini belirterek, "İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bölgenin uzun süredir beklediği bir projeydi. İnşallah orijinal haline, eskisine uygun bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz, bu köprünün açılışı 1443, İstanbul'un fethinden 10 yıl önce açılıyor. İnşallah biz de sonra da hep birlikte kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceğiz. Atalarımızın bize emanetlerine sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da restorasyonun bölge için hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunköprü'nün aslında restorasyonu başlamıştı ama trafiğe kapanışıyla birlikte resmen başlamış oldu. Uzunköprü için gerçekten güzel haber. İnşallah açıldığı günü de hep birlikte görürüz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza taleplerimizi ilettiğimizde vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz. Uzunköprü'ye hayırlı olsun, inşallah yakın zamanda açılışına geliriz" ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün kapatılmasıyla ilçeye Meriç bölgesinden gelişlerin Çiftlikköy yolu üzerinden, diğer bölgelerden gelişlerin ise çevre yolu üzerindeki köprüden yapılacağı belirtildi. En son 1963'de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım veya restorasyon çalışması görmemişti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-09-20 18:02:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.