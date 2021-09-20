Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı

DHA

Tarihi Uzunköprü, trafiği kapatılıp restorasyona alındı


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)DÜNYANIN en eski ve uzun taş köprüleri arasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Uzunköprü, kanatları, zemin ve kemerlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle trafiğe kapatılıp restorasyona alındı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, köprünün orijinaline uygun restore edileceğini belirterek, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışındaki yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra UNESCO'nun kalıcı miras listesine kabul edilmesi için gerekli şartları yerine getirmiş olacağız" dedi.
Osmanlı padişahlarından 2'nci Murat tarafından 1426-1443 yıllarında başmimar Müslihiddin'e yaptırılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Uzunköprü, restorasyon çalışmaları için bugün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 1392 metre uzunluğunda 6,80 metre genişliğinde 174 kemerli dünyanın en uzun taş köprüsü olan tarihi yapı için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kanatları, kemerleri ve zeminde oluşan çatlaklar nedeniyle restorasyon kararı alındı. Vali Ekrem Canalp'in katıldığı programla restorasyon için araç ve yaya trafiğine kapatılan köprünün kemerleri ve çevresi demir korkuluklarla çevrelenirken, iki girişine de şantiye sahası kuruldu.
'ORİJİNAL DOKUSUNA UYGUN OLARAK RESTORE EDİLECEK'
Edirne Valisi Ekrem Canalp ile AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da çalışmaları inceledi. Vali Canalp, Meriç ilçesinden gelecek vatandaşların kullanacağı, yeniden yapılan Çiftlikköy yolunun hizmete gireceğini söyledi. Tarihi köprünün orijinal dokusuna uygun olarak restore edileceğini anlatan Canalp, "Orijinal dokusu taş, dolayısıyla taşın dışında olan yapı elemanları ortadan tamamen kaldırılacak ve tarihi orijinal dokusuna kavuşacak. Her şeyiyle orijinal olduktan sonra da inşallah UNESCO'nun tam miras listesine kabul edilmesi için de gerekli olan şartları yerine getirmiş olacağız. Öngörmüş olduğumuz zaman 3,5 yıl. Bu süre içerisinde belki biraz daha erken ya da biraz daha geç olabilir ama bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
'KALICI LİSTEYE GİRMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da bölgenin projeyi uzun süredir beklediğini belirterek, "İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bölgenin uzun süredir beklediği bir projeydi. İnşallah orijinal haline, eskisine uygun bir şekilde yapacağız. Biliyorsunuz, bu köprünün açılışı 1443, İstanbul'un fethinden 10 yıl önce açılıyor. İnşallah biz de sonra da hep birlikte kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceğiz. Atalarımızın bize emanetlerine sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Belgin İba da restorasyonun bölge için hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunköprü'nün aslında restorasyonu başlamıştı ama trafiğe kapanışıyla birlikte resmen başlamış oldu. Uzunköprü için gerçekten güzel haber. İnşallah açıldığı günü de hep birlikte görürüz. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza taleplerimizi ilettiğimizde vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyoruz. Uzunköprü'ye hayırlı olsun, inşallah yakın zamanda açılışına geliriz" ifadelerini kullandı.
Tarihi köprünün kapatılmasıyla ilçeye Meriç bölgesinden gelişlerin Çiftlikköy yolu üzerinden, diğer bölgelerden gelişlerin ise çevre yolu üzerindeki köprüden yapılacağı belirtildi. En son 1963'de onarım yapılan köprü, 57 yıldır onarım veya restorasyon çalışması görmemişti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-09-20 18:02:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keşan polisi kanıyla Kızılay’ın yardımına koştu
YEREL HABERLER Keşan polisi kanıyla Kızılay’ın yardımına koştu
Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı Araç içinde düşen maskesini almak istedi, yol kenarındaki bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı Araç içinde düşen ...
Rektör Tabakoğlu: “Batı Trakyalı öğrencilere kapılarımız sonuna kadar açık” Batı Trakya’dan Edirne’ye gelen İskeçeli öğrenciler, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Tabakoğlu: “Batı Trakyalı öğrencilere ...
Telsiz anonsunu duyan polislerden kan bağışı
YEREL HABERLER Telsiz anonsunu duyan polislerden kan bağışı
Edirne'de kadınlar bisikletlerini süsleyip, tura çıktı
YEREL HABERLER Edirne'de kadınlar bisikletlerini süsleyip, tura ...
Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor İpsala’da 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu: Hem sıra bekliyorlar hem de araçlarının başında göçmen nöbeti tutuyorlar
YEREL HABERLER Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor İpsala’da 5 ...
Yunanistan, para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri borularla dövüp, Türkiye'ye itti
YEREL HABERLER Yunanistan, para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri ...
Türkiye'nin ilk 'koku uzmanı' adayları, son derslerini Bayezid Külliyesi'nde işledi
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk 'koku uzmanı' adayları, son ...
Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 197'ye düştü
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 197'ye ...
15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER 15 dakikalık fırtına ve yağış yetti, vatandaşlar ...
Edirne'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü 
YEREL HABERLER Edirne'de refüje çarpan minibüsün sürücüsü öldü 
Takviye gönderilen midibüs kaza yaptı, sürücü kurtarılmadı
YEREL HABERLER Takviye gönderilen midibüs kaza yaptı, sürücü ...
Temiz bir dünya için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Temiz bir dünya için bir araya geldiler
Avcılık denetimlerinde 12 adet vurulmuş bıldırcın bulundu
YEREL HABERLER Avcılık denetimlerinde 12 adet vurulmuş bıldırcın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.