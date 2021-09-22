Selimiye Meydan Projesi için çalışmalar başladı Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii Meydan Projesi çalışmaları başladı

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Edirne’de uzun yıllardır çözüm bekleyen Selimiye Meydan Projesi için çalışmalar başladı.

Edirne'de ihale aşaması biten ve ilk kazmanın vurulması beklenen Selimiye Meydan Projesi hayata geçiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek çalışma kapsamında hazırlıklar başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii Meydanı’nın çevre düzenlemesini kapsayan çalışma öncesi proje ekibi, belediye dükkanlarının bulunduğu alana demir çitler kurmaya başladı.

Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi kapsamında çalışmalar başladı. Proje kapsamında Selimiye Meydanı girişinde bulunan belediyeye ait dükkanların boşaltılmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı. Meydan Projesi için çalışmalara başlayan proje ekibi, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla demir çitler kurdu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydan düzenlemesi için 2014 yılında hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

1575 yılında yapılan ve Mimar Sinan'ın ‘ustalık eserim’ dediği, aynı zamanda 2011 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Selimiye Camii'nin Meydan Projesi tamamlandığında bölge araç trafiğine kapatılacak.

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