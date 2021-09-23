Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE´nin İpsala ilçesinde TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Başaran (38) hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı, İpsala-Keşan kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Keşan´dan, İpsala yönüne giden Mustafa Başaran'ın kullandığı 22 AAS 536 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada, İpsala Sınır Kapısı kuyruğunda bekleyen Makedonya plakalı TIR´ın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Başaran´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran´ın cansız bedeni, İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-09-23 16:16:46
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