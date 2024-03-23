Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de, otomobille motosikletin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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