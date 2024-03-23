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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Edirne'de, otomobille motosikletin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:21
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        Edirne'de otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Edirne'de, otomobille motosikletin çarpıştığı ve bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        F.T. idaresindeki 22 AT 840 plakalı otomobille M.O. yönetimindeki 22 BH 549 plakalı motosiklet, Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki Kemalköy kavşağında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ayağı kırılan motosiklet sürücüsü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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