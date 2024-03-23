Edirne'de asayiş

Durumundan şüphelenilen İ.U. ve R.O'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

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