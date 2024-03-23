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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:55 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:55
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

        Durumundan şüphelenilen İ.U. ve R.O'nun üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        - Temizlik maddesi içen çocuk zehirlendi

        Keşan ilçesinde temizlik maddesi içen çocuk zehirlendi.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan E.N.E. çocuğunun temizlik maddesi içtiğini fark etti.

        Ailesi tarafından Keşan Devlet Hastanesine götürülen çocuk tedavi edildi.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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