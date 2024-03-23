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        Edirne'de belediye başkan adaylarının çalışmaları sürüyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:32
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        Edirne'de belediye başkan adaylarının çalışmaları sürüyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti.

        Ziyarette süt üreticileriyle sohbet eden İba, "Tüm ülkeye ve hatta yurt dışına üretim yapan yetiştiricilerimizi desteklemek öncelikli amaçlarımızdan. Destekleriniz ve bizlere olan güveniniz için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        İba, Süloğlu ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Edirne için tek yürek ve ortak amaçla çalıştıklarını aktaran İba, "Cumhur İttifakı olarak Edirne'miz için tek yürek ve ortak amaçla çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan vatanımızın, milletimizin bütünlüğü Edirne'mizin hak ettiği güzelliklere ve değere kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Süloğlu ilçesinde esnaf ve kahvehaneleri de ziyaret eden İba, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Şaban Toprak'ın annesi Şefiye Toprak'ın cenaze törenine de katıldı.

        İba, PTT Edirne Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, Türk Telekom Edirne İl Müdürü Serdar Murat Gün ve Edirne Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fevzi Erşahin'i de ziyaret etti.

        - CHP adayı Filiz Gencan Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Engelli vatandaşlara bir araya gelen Akın, talep ve önerileri dinledi.

        Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak projeler ortaya koyacaklarını anlatan Akın, "Tüm yollar ve kaldırımlar engellilere uygun hale getirilecek. Engelli bireylere ev tadilat desteği verilecek. Down kafe ile Down sendromlular hayata dahil edilecek. Engelliler ve aileleri için etkinlikler düzenleyeceğiz." dedi.

        - İYİ Parti adayı Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, çalışmalarını sürdürüyor.

        Sedefçi, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.

        Karaağaç Mahallesi'nde kahveleri ziyaret eden Sedefçi, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

        Sedefçi, yerel seçimlerde destek istedi.

        - Keşan belediye başkan adayları

        Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, İzzetiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Helvacıoğlu, vatandaşlara projelerini anlattı. Görev geldikleri günden bu yana durmaksızın çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, hizmetlerin devamı için yerel seçimlerde destek istedi.

        - CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Özcan

        CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Özcan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığını anlatan Özcan, daha önce söz verdiği projeleri eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti.

        Özcan, vatandaşlardan destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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