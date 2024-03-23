Edirne'de belediye başkan adaylarının çalışmaları sürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti.

Ziyarette süt üreticileriyle sohbet eden İba, "Tüm ülkeye ve hatta yurt dışına üretim yapan yetiştiricilerimizi desteklemek öncelikli amaçlarımızdan. Destekleriniz ve bizlere olan güveniniz için yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

İba, Süloğlu ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne için tek yürek ve ortak amaçla çalıştıklarını aktaran İba, "Cumhur İttifakı olarak Edirne'miz için tek yürek ve ortak amaçla çalışıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan vatanımızın, milletimizin bütünlüğü Edirne'mizin hak ettiği güzelliklere ve değere kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Süloğlu ilçesinde esnaf ve kahvehaneleri de ziyaret eden İba, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Şaban Toprak'ın annesi Şefiye Toprak'ın cenaze törenine de katıldı.