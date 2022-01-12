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Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi

İHA

Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi

Edirne’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan Alman plakalı gurbetçi otomobili, başka bir araca arkadan çarptı.
Alınan bilgiye göre kaza, EdirneHavsa istikametinde meydana geldi. Yağan kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda fren yapan Alman plakalı otomobil, Arman Kılıç idaresindeki 35 YF 030 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için sürücüleri uyararak, yolda güvenlik önlemleri aldı.

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