Eskrimde mücadeleler nefes kesti

Edirne’de Gençlik Spor Merkezinde U10U12U14 Eskrim (Kılıç) Turnuvası düzenlendi. Müsabakalara 13 ilden toplam 220 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından gerçekleştirilen turnuva Edirne Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya Türkiye’nin 13 ilinden toplam 220 sporcu katılım gösterdi. U10U12U14 yaş kategorilerinde gerçekleşen turnuva yarı final müsabakalarının ardından sona erecek.

Turnuvaya Azerbaycan’dan 4 kişiyle katılım gösterdiklerini söyleyen eskrim antrenörü Azer Tahiyev, “Çok şükür bugün erkek U14’te madalyada aldık. Turnuvalar Türkiye’de her zaman çok iyi yapılıyor. Turnuva çok güzel gidiyor. Biz hep Türkiye’de turnuvalara katılıyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna turnuva için geldiklerini belirten Van ferdi eskrim antrenörü Aziz Saydut, “Burada çok keyifli bir zaman geçiyoruz. Edirne’nin kültürel faaliyetlerini de maçlardan sonra sporcularımıza göstermeye çalışacağız. Sporcularımıza maçlarımız bittikten sonra Selimiye Camii’ni gezdireceğiz. Kültürel mirasları da tanımayı öğretmeye çalışacağız. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehirde eskrim adına yarışmak Van adına çok onurluydu” ifadelerini kullandı.

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