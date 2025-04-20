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        Haberler Objektife Takılanlar Edis: İddialı giyinmeyi seviyorum - Magazin haberleri

        Edis: İddialı giyinmeyi seviyorum

        Kıbrıs'ta sahneye çıkan Edis, albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:46
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        Kıbrıs'ta ilk sahne
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Edis, sevenleriyle Kıbrıs'ta buluştu. Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını cevaplayan Edis, albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam ettiğini söyledi. İlk defa Kıbrıs'ta sahne alacağını söyleyen Edis, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Yeni albümünde yaza çok güzel bir şarkı geleceğinin müjdesini de veren Edis, aslında birkaç tanesinin için de yaz esintisi var onları önceden yayınlamayı düşünüyorum ama bir şarkı sizi çok mutlu edecek. Sahne kostümünü soran muhabirlere modaya ilgim yeni değil çok zamandır iddialı giyinmeyi seviyorum.

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        #Edis
        #Kıbrıs
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