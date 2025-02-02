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        Haberler Magazin Ege Kökenli Tarihi Yarımada turuna çıktı

        Ege Kökenli Tarihi Yarımada turuna çıktı

        Ege Kökenli, İstanbul turuna çıktı. Tarihi Yarımada'yı gezen oyuncu, gezdiği yerleri fotoğrafladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:16
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        Halkın arasına karışmaktan çekinmeyen ünlü isimlerden biri de oyuncu Ege Kökenli.

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        Hafta sonu İstanbul turuna çıkan Ege Kökenli, Tarihi Yarımada'yı gezdi.

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        "BİRAZ ESKİ İSTANBUL'U YAŞAYALIM"

        İlk olarak Sultanahmet Camii'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımında; "Biraz eski İstanbul'u yaşayalım" ifadelerine yer verdi.

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        Ardından Ayasofya Camii'ne giden oyuncu; "Sonra rota Ayasofya" ifadelerini kullandı.

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        Daha sonra Arkeoloji Müzesi'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımına; "Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında çokça eserin buraya gelmesine vesile olmuş" notunu düştü.

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        Ege Kökenli, ardından Kapalıçarşı'yı gezdi ve bir dönercide ekmek arası döner yedi.

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        İstanbul gezisini tamamlayan oyuncu, son olarak bir tatlıcıya girip baklavanın tadına baktı.

        #ege kökenli
        #tarihi yarımada
        #istanbul turu
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