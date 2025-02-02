Ege Kökenli Tarihi Yarımada turuna çıktı
Ege Kökenli, İstanbul turuna çıktı. Tarihi Yarımada'yı gezen oyuncu, gezdiği yerleri fotoğrafladı
Halkın arasına karışmaktan çekinmeyen ünlü isimlerden biri de oyuncu Ege Kökenli.
Hafta sonu İstanbul turuna çıkan Ege Kökenli, Tarihi Yarımada'yı gezdi.
"BİRAZ ESKİ İSTANBUL'U YAŞAYALIM"
İlk olarak Sultanahmet Camii'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımında; "Biraz eski İstanbul'u yaşayalım" ifadelerine yer verdi.
Ardından Ayasofya Camii'ne giden oyuncu; "Sonra rota Ayasofya" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Arkeoloji Müzesi'ni gezen Ege Kökenli, paylaşımına; "Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında çokça eserin buraya gelmesine vesile olmuş" notunu düştü.
Ege Kökenli, ardından Kapalıçarşı'yı gezdi ve bir dönercide ekmek arası döner yedi.