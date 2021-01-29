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Ege Serbest Bölgesi salgının yaralarını hızlı sardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadan 3 milyar 844 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapatan Ege Serbest Bölgesi, 2021 için yüzde 10 büyüme hedefliyor.

Ege Serbest Bölgesi salgının yaralarını hızlı sardı
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadan 3 milyar 844 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapatan Ege Serbest Bölgesi, 2021 için yüzde 10 büyüme hedefliyor.

Bünyesinde dünyanın önde gelen firmalarını bulunduran Ege Serbest Bölgesi'nde halen 20 bin 500 kişi çalışıyor. Gerek istihdam gerekse ticaret hacmi bakımından Türkiye'nin en büyük serbest bölgelerinden olan bölge, özellikle salgının Avrupa'da yükselişe geçmesi ve ülkelerin kapanmasından olumsuz etkilendi.

Salgın sürecinde üretimin devam ettiği bölge, yılın son 5 ayında gerçekleştirdiği performansla yükselişe geçti. Ege Serbest Bölgesinin dış ticaret hacmi 2020'de 3 milyar 844 milyon dolarak kayıtlara geçti.

- 2021'de beklenti yüksek

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, salgın nedeniyle 2020 hedeflerine ulaşmadıklarını ancak Kovid-19'un açtığı yaraları hızla sardıklarını belirtti.

Ticaretin büyük bölümünü Avrupa ülkelerine yaptıklarını dile getiren Güler, salgın sürecinde üretimde yüzde 50'ye varan düşüşler yaşadıklarını vurguladı.

Ağustos itibarıyla rakamların yükseldiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın aynı aylarıyla kıyaslandığında ağustosta yüzde 6 artışla 304 milyon 933 bin dolar, eylülde yüzde 13 artışla 380 milyon 361 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ekim ve kasımda da yükseliş devam etti. Aralıkta ise yüzde 9,2 artışla 390 milyon 500 bin dolarlık ticaret yapıldı ve 2020'de 3 milyar 844 milyon dolar tutarındaki ticaret hacmi ile kapattık. Eğer salgın olmasaydı 2019'un yüzde 20 üzerine çıkma hedefimiz vardı. Neticeye bakarsak salgına rağmen üretim devam etti, hiç kimse işsiz kalmadı. Zorlandık ama yılı başarıyla tamamladık."

Geçen yıl mevcut fabrikaların ilave yatırımlar yaptığını hatırlatan Güler, yeni istihdamla da çalışan sayısının yaklaşık 1000 artarak 20 bin 500'e çıktığını ifade etti.

Aşılamanın ekonomilerde oluşturacağı rahatlamayla küresel ticaretin 2021'in ilk aylarından itibaren bir canlanma içine girdiğine dikkati çeken Güler, "Bölgedeki firmalara gelen siparişlerde sınırlı da olsa, artış var. Ege Serbest Bölgesinin 2021 yılında ticaret hacmini, salgın öncesi rakamların da üstünde bir seviyeye taşıyacağız. Büyümemiz salgın öncesine göre yüzde 10'larda olacak. Umarız salgın, dünya çapında bugünkü seviyelerden daha kötüye gitmez." diye konuştu.

- Batı Anadolu Serbest Bölge 2023'te yatırımcı alacak

ESBAŞ tarafından Bergama ilçesi Aşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile çalışmaların devam ettiğini anımsatan Güler, salgına rağmen buradaki planlamaların da hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Yatırımların salgınla birlikte dünya genelinde zayıfladığının altını çizen Güler, "Biz bu zayıflamaya rağmen durmak istemiyoruz. Çünkü salgın bitecek ve normal günlere kavuşacağız. Batı Anadolu Serbest Bölge ülkemiz için önemli bir yatırım. 2023'te yatırımcı almaya başlayacağız diye tahmin ediyoruz." dedi.

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