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        Haberler Dünyadan ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları - magazin haberleri

        ABD'nin kendi servetini edinen ünlü kadınları

        Forbes Dergisi, 2024'te Amerika'da kendi servetini edinen en zengin 100 kadını sıraladı. Listede Hollywood ve ünlüler dünyasından 15 isim de yer alıyor. En zengin ünlünün serveti, 3 milyar dolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:44
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        Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024'te Amerika'nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

        100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood'un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte ünlüler dünyasının kendi servetini edinen en zengin kadınları...

        2

        15. Serena Williams - EN ZENGİN SPORCU

        Serveti: 340 milyon dolar

        Şampiyon tenisçi, geçen yıl 290 milyon dolarlık servetiyle 14'üncü sıradaydı.

        3

        14. Katy Perry

        Serveti: 350 milyon dolar

        Ünlü şarkıcı geçen yıl listede yoktu.

        4

        13. Reese Witherspoon – EN ZENGİN OYUNCU

        Serveti: 440 milyon dolar

        Hollywood yıldızı, geçen yıl 440 milyon dolarlık servetiyle 10'uncu sıradaydı.

        5

        11. Dolly Parton

        Serveti: 450 milyon dolar

        Country şarkıcısı, 440 milyon dolarlık servetiyle geçen yıl listenin 10'uncusuydu.

        6

        11. Ellen Degeneres

        Serveti: 450 milyon dolar

        Dolly Parton ile 11'inci sırayı paylaşan ünlü sunucu ve oyuncu, geçen yıl 380 milyon dolarlık servetiyle 13'üncü sıradaydı.

        7

        10. Barbra Streisand

        Serveti: 460 milyon dolar

        Oyuncu ve şarkıcı, 430 milyon dolarla geçen yıl 12'nci en zengindi.

        8

        9. Celine Dion

        Serveti: 550 milyon dolar

        Kanadalı şarkıcı, 480 milyon dolarla geçen yıl 8'inci sıradaydı.

        9

        8. Judy Sheindlin

        Serveti: 560 milyon dolar

        Geçen yıl da 8'inci sırada yer alan ünlü televizyon programcısının serveti 480 milyon dolardı.

        10

        7. Kylie Jenner

        Serveti: 710 milyon dolar

        Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 680 milyon dolarla geçen yıl 5'inci en zengindi.

        11

        6. Beyonce

        Serveti: 760 milyon dolar

        Geçen yıl 540 milyon dolar serveti olan Beyonce, 7'nci en zengindi.

        12

        5. Madonna

        Serveti: 850 milyon dolar

        580 milyon dolarlık servetiyle 'pop müziğin kraliçesi' geçen yıl 6'ncıydı.

        13

        4. Taylor Swift

        Serveti: 1.3 milyar dolar

        Geçen yıl da dördüncü sırada yer alan şarkıcının serveti 740 milyon dolardı.

        14

        3. Rihanna – EN ZENGİN SANATÇI

        Serveti: 1.4 milyar dolar

        Geçen yılki servetini koruyan şarkıcı, 2'nci sıradan 3'üncü sıraya geriledi.

        15

        2. Kim Kardashian

        Serveti: 1.7 milyar dolar

        Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın geçen yılki serveti 1.2 milyar dolardı ve listede üçüncü sıradaydı.

        16

        1. Oprah Winfrey

        Serveti: 3 milyar dolar

        Ünlü televizyon programcısı geçen yıl da en zengin ünlü isim olarak birinci sıradaydı, ancak serveti 2.5 milyar dolardı.

        #Katy Perry
        #kim kardashian
        #Taylor Swift
        #Beyonce
        #kylie jenner
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