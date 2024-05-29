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        Haberler Spor Futbol Roberto Carlos, canlı yayında Arda Güler'i şaşırttı: Teşekkürler kardeşim! - Futbol Haberleri

        Roberto Carlos, canlı yayında Arda Güler'i şaşırttı: Teşekkürler kardeşim!

        Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan milli futbolcu Arda Güler, kulüp televizyonunda Roberto Carlos ile bir programa katıldı. Röportaj sonrası Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos'tan genç yeteneği şaşkına çeviren bir hamle geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:06
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        La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin hazırlıklarına devam ediyor.

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        Dev maç öncesi heyecan giderek artarken Real Madrid oyuncuları da kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. 

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        O anlarda Real Madrid efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos da eşlik etti.

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        Arda Güler'in açıklama yaptığı sırada ise Roberto Carlos bir sürprize imza attı.

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        İspanyolca konuşarak sözlerini noktalayan Arda Güler'i Fenerbahçe'de de forma giyen efsane futbolcu Roberto Carlos tebrik etti ve Türkçe konuşarak 'Çok teşekkürler kardeşim' ifadelerini kullandı.

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        Carlos'un Türkçe sözlerini duyan Arda ise şaşkınlığını gizleyemeyerek tekrar arkasını döndü ve efsane futbolcuya baktı.

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        Bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıkan Arda Güler toplamda 440 dakika süre bulabildi. 

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        Genç yıldız takımına 6 gollük katkı sağladı. Arda, Real Madrid forması ile Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç süre bulamadı.

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