3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü! Diyarbakır'da, 3 gün önce ağabeyinin evde tabanca ile vurulmuş halde bulduğu 22 yaşındaki Muhammed Varoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası polise teslim olan 16 yaşındaki M.A. ise tutuklandı. M.A., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanışarak sevgili olduklarını ve olay günü aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söyledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL