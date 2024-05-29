Galatasaray'a '10 numara' gol kralı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig şampiyonu Galatasaray, transferde flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de gol kralı olan İrlandalı futbolcuyu kadrosuna katmak isterken, yıldız isim için teklif edilecek bonservis bedeli de ortaya çıktı.
Süper Lig'de üst üste ikinci, toplamda 24'üncü zaferini elde eden ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off aşamasında başlayacak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Hem 5'inci yıldızı takmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için geniş bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İngiliz basını, Galatasaray'ın İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta forma giyen İrlandalı futbolcu Sammie Szmodics ile ilgilendiğini duyurdu.
TEAMtalk'ta yer alan habere göre; 28 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılılar 12 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.
CHAMPIONSHIP'TE GOL KRALI OLDU
Sammie Szmodics, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen skorer kimliği ile dikkat çekiyor.
İrlandalı futbolcu, bu sezon Blacburn Rovers formasıyla müthiş bir performans ortaya koyarken, attığı 27 golle İngiltere Championship'te gol kralı oldu.
Szmodics, bu sezon toplamda ise 48 resmi maçta 33 kez fileleleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, gollerinin yanı sıra 4 de asist yaptı.
ICARDI'YE ALTERNATİF OLACAK
Galatasaray'da Cedric Bakambu'nun ayrılığı sonrası Icardi'ye alternatif olması için devre arası transfer edilen Carlos Vinicius, beklenen performansı sergileyemedi.
Üç kulvarda mücadele edilecek sezonda derin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu bağlamda Sammie Szmodics'i Icardi'nin alternatifi olarak belirledi.
SAMMIE SZMODICS KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 24 Eylül 1995 (28)
Doğum yeri: İngiltere / Colchester
Uyruk: İrlanda
Boy: 1,68 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Merkez Orta Saha - Forvet Arkası
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 7 milyon €
Transfer geçmişi: Colchester Utd., Braintree, Bristol City, Peterborough, Peterborough, Blackburn
Performans: (23/34) 48 maç 33 gol, 4 asist, 4.239 dakika