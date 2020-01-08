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HaberlerSağlıkEge Üniversitesi'nde kadavradan organ nakli sonrası üçüncü ölüm - Haberler

Ege Üniversitesi'nde kadavradan organ nakli sonrası üçüncü ölüm

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen ve beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki kadının bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu, organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti

Ali Uslu
AA

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kadavradan bağışlanan organın nakledildiği üçüncü hasta da hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedilen ve beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki kadının bağışlanan böbreklerinden birinin 15 Aralık'ta nakledildiği Ali Uslu (61),organ naklinin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını kaybetti.

Uslu'nun cesedinin inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Meral Uslu, eşinin 15 Aralık'taki böbrek naklinin ardından servisteyken fenalaştığını 28 Aralık'ta bilincini kaybetmeye başladığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını anlattı.

Eşini bugün kaybettiklerini söyleyen Uslu, "Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ali Uslu

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş ve organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakledildiği hastalardan Arife Aykut ve Münire İnanç ölmüş, Ali Uslu da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ölen Arife Aykut'un kızı Songül Aykut ile Münire İnanç'ın oğlu Yusuf İnanç sorumlular hakkında şikayette bulunmuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de iddialara ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirmişti.

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