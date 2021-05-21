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Ege ve Marmara'yı mayıs fırtınası vurdu!

Balıkesir Ayvalık'ta etkili olan fırtına nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı" açıklamasında bulundu. Çanakkale Ayvacık'ta da fırtına çatıları uçurdu, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde sağanak su baskınlarına yol açtı

TEKNE BATIRAN FIRTINA! Son dakika: Ege ve Marmara'da mayıs fırtınası - Haberler
Ege ve Marmara'da mayıs fırtınası!
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AA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı, evlerde hasar oluştu. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde hasar meydana geldi. Kıyılarda bulunan bazı teknelerin batmasına neden olan fırtınadan, binaların çatı ve pencereleri de zarar gördü.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, fırtına nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadığı aktarılarak, "AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce ilçede hasar tespit çalışması başlatılmıştır.

Fırtınadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, olumsuz hava koşullarının devam ettiği saatlerde dikkatli davranmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, "Ayvalık ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle 17 çatı uçtu, 10 ağaç devrildi ve 30 tekne battı." ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da Körfez Koordinasyon Müdürü Kazım Arslan ile hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gittiği anlatılan açıklamada, Yılmaz'ın vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Ekiplerimiz su tahliyesi, enkaz kaldırma gibi çalışmalarını ilçemizde sürdürüyor. Her şeyin üstesinden birlikte gelecek güçteyiz. Fırtınada yaralı ve ölen olmaması az da olsa bizlere teselli oldu. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." değerlendirmesinde bulundu.

"40 METRELİK GEZİ TEKNEMİZ BATTI"

İlçedeki gezi teknesi sahiplerinden Ali Jale, fırtınanın zararının turizm sezonu öncesinde yaşanmasının kendilerini çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırtınanın yaklaşık 1 saat sürdüğüne işaret eden Jale, "Bizim de burada yaklaşık 40 metrelik bir gezi teknemiz vardı, o da battı. Bizim teknemizle birlikte Ayvalık'ta irili ufaklı çok sayıda tekne battı. Tam da turizm sezonu öncesinde bu olay yaşandı." diye konuştu. Jale, ilçeye balıkçı barınağı yapılmasını istediklerini kaydetti.

ÇANAKKALE'DE DE ÇATILAR UÇTU, SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan fırtına da bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

Ayvacık'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, Sazlı, Büyükhusun ve Dibekli köylerinde bazı evlerin çatılarına zarar verdi.Çok sayıda ağacın yanı sıra elektrik direklerinin de devrilmesine yol açan fırtına nedeniyle bazı köylerde enerji kesintisi yaşandı. Ezine ve Bayramiç'te ise sağanak bazı derelerin debilerini yükseltti. Dere yakınındaki tarım arazilerinde su baskınları yaşandı, köyler arasında ulaşımı sağlayan köprüler su altında kaldı.Sağanak ve fırtınadan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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