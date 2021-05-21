Tekneden denize düştü! Onlarca tekne battı! 0:00 / 0:00

İHA

Balıkesir’in önemli tatil yerlerinden olan Ayvalık’ı kuvvetli fırtına vurdu.

Çamlık ve Armutçuk mevkiilerinde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

Ayvalık'ta, 20'ye yakın teknenin fırtına nedeniyle battığı öğrenildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ilçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü.

Ayvalık’ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi.

TEKNEDEN DENİZE DÜŞTÜ

1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan gezi teknecileri büyük şok yaşarken, batmak üzere olan bir tekneden denize düşen kişinin görüntüsü saniye saniye kameraya yansıdı.

İlçe merkezinde ağaçlar, reklam panoları ve çöp kutuları rüzgardan uçtu.

İZMİR DİKİLİ'DE DE 16 TEKNE BATTI

İHA'da yer alan habere göre de İzmir’in Dikili ilçesi Vakıfzeytinliği mevkiinde etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı.

Büyük hasar gören teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinde bölgeye gelirken, toplamda 16 teknenin fırtına nedeniyle su alarak battığı ifade edildi.

TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.