Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kabadayı: "İstanbul'da acilen geçici konut üretmeliyiz"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konut sektöründeki son durumu değerlendirdi.

Faiz artışları nedeniyle tüm dünyada konut satışlarının etkilendiğini kaydeden Kabadayı, "Avrupa’da ortalama yüzde 20, Almanya, İspanya gibi ülkelerde yüzde 30’a yakın konut satışında düşüşler yaşandı. Türkiye’de de yüzde 17,5 azalışla 1,2 milyon bandında konut satılabildi. Bu sene ilk yarıya baktığımızda ise 2023’e kıyasla yüzde 3,5 seviyesinde bir gerileme var. Faiz oranlarının yüksekliği ve krediye erişimin kısıtlanmış olması özellikle dar ve orta gelir grubu için konuta erişimi zorlaştırmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yurtdışında taahhüt hizmetlerini sürdürdükleri bilgisini veren Kabadayı, “Rusya ve Azerbaycan’da devam eden taahhüt işlerimiz var, bunu taahhüt ve geliştirme tarafında daha batıya da taşımayı hedefliyoruz.” dedi. Son 15 yılda ülkemizde ciddi bir 'know how' oluştuğuna dikkat çeken Kabadayı, “Gayrimenkul geliştiricisi şirketlerde çok şey değişti. Ben mezun olduğumda kalfası, muhasebecisi olan alelade bir kurumdu inşaat şirketleri. Şu an finans, risk yönetimi, dijital pazarlama, tasarım gibi çok fazla kalemi tek çatı altında toplayan büyük organizasyonlar haline geldiler. Fakat batı ülkelerinde değişim böyle olmadı. Türkiye’deki şirketler pazarlamadan, finansa, satıştan tasarıma bütün departmanları aynı çatı altına aldı ve ciddi know how oluştu. Biz de bu anlamda tecrübemizi yurtdışına taşımayı hedefliyoruz. Avrupa ve Amerika’da yatırım planlarımız var” dedi.