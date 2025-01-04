Eğirdir'de kaçak kerevit pinteri bulundu

Isparta'nın Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, kaçak avcılıkta kullanıldığı belirlenen 350 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Pinterlerin içinden canlı olarak çıkan kerevitler tekrar göle salındı. Denetimler sırasında açıklama yapan Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, 15 Kasım itibarıyla başlayan kerevit av yasağını hatırlattı. Açıklamada şu ifedeler yer aldı: