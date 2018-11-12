Eğitim 4.0 İstanbul'da konuşulacak

Bu yıl ‘Yarının Eğitimi’ temasıyla toplanan Yarının Eğitimi Zirvesi, dünyadaki yeni eğitim modelleri ile birlikte Güney Kore ve Türkiye eğitim sistemini konuşacak.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da davetliler arasında ulunduğu zirveden çarpıcı sonuçlar çıkması bekleniyor. Tüm eğitim camiasını zirveye davet eden Yarının Eğitimi Platformu, dünya çapında tanınan uzmanlar ile birlikte eğitimin yarınını konuşacak. Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee, Seul National Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kim Ki Seok, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Choi Sang Duk, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel gibi alanında en iyi isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı zirveye başvuru yoluyla, eğitimin yarınını bugünden öğrenmek isteyen herkes katılabiliyor.

EĞİTİMDE 4.0 KONUŞULACAK

Dünyanın en kapsamlı ve teknolojik kütüphanelerine sahip Güney Kore'nin dünden bugüne eğitimde elde ettiği başarıların mimarları 1960'lardan günümüze Kore'nin eğitim serüvenini anlatmaya İstanbul’a geliyor. Eğitimciler, eğitimde kanaat önderleri, yöneticiler, yazarlar, mentörler, eğitmenler, öğrenciler de dahil olmak üzere eğitime gönül veren 7’den 70’e herkesin beklediği Yarının Eğitimi Zirvesi’nde “21. yüzyılda eğitim yöneticiliği, öğretmenlik ve dijital dünyaya uyum nasıl olmalı?” sorularına cevaplar aranacak.

GELECEĞİN EĞİTİMİ YARININ EĞİTİMİ ZİRVESİ'NDE KONUŞULACAK

Güney Kore’nin önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumlarından önemli isimlerin katılımcı olduğu Yarının Eğitimi Zirvesi’nde bizleri bekleyen yeni eğitim modelleri hakkında önemli paylaşımlar yapılacak. Eğitimdeki başarısı ile dünyada rol model olan Güney Kore'yi konuşmak üzere birbirinden değerli akademisyenler ve alanında isim yapmış eğitim uzmanları geleceğin eğitimini 17 Kasım Cumartesi günü saat 09:30'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde anlatacak.

Güney Kore'nin en etkin eğitim kurumlarının kurucu ve yöneticileri ile tanışarak bir başarı haritasına sahip olabilir ve hem kendinizin hem de Türkiye’nin geleceğini şekillendirebilirsiniz. Yarının Eğitimi Zirvesi’nin başlamasına sayılı günler kala sınırlı kontenjanları kaçırmamak için bir an önce başvurunuzu yapın ve zirvedeki yerinizi alın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ