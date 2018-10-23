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TÜBİTAK 4004 Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama
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Eğitim’de bilgisayarsız kodlama dönemi

“TÜBİTAK 4004 Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama” projesi gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Şermin Metin, “Dünyada da eğitimin odak konularından biri hallini alan bilgisayarsız kodlama, ülkemizde de önemli bir hal almaya başladı. Teknolojisiz bağımsız bir öğrenme ortamı sağlamak istediğimiz projede çocukların bireysel, küçük grup ve büyük grup olarak etkileşimli çalışmalarına özen göstermeye çalıştık. Bu süreçte çocuklar kendilerini farklı bir ortamda hissettiler. Daha çok iletişim gücünü arttırmak için izlediğimiz bu yolda, etkileşimli çalışmalar ve farklı bir yöntemle yeni bir dil oluşturmaya çalıştık” dedi

23.10.2018 - 11:08 | Güncelleme: İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından kabul edilen “TÜBİTAK 4004 Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama” projesi gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; dünyada eğitimin odak konularından biri halini alan okul öncesi eğitimde bilgisayarsız kodlama, HKÜ tarafından okul öncesi eğitim gören çocuklara yönelik olarak düzenlendi. Çocukların iletişim gücünü geliştirmek amaçlı gerçekleştirilen etkinliğe, iki farklı okul öncesi öğrencilerinden seçilen yirmi beş çocuk katıldı. Öğretmenlerin gözlemci olarak katıldığı “TÜBİTAK 4004 Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama” projesinde beş-altı yaşındaki çocuklarla, oyun temelli olmasına dikkat edilen çalışmalar yapıldı. Yedi gün süren projede çalışmaya katılan çocuklar, yapılan çalışmalarla eğlenerek öğrendi. Gözlemci olarak projeye katılan öğretmenler, bu tür uygulamaların çocukların farkındalığını geliştirdiğini öne sürdü. Çocuklarla bire bir çalışma fırsatı bulan öğretmenler, ayrıca bilgisayarsız kodlamanın öğrencilerin etkileşimli çalışma yönünü iyi yönde etkilediğini ifade etti.

“YENİ BİR DİL OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

Projenin yürütücülüğünü yapan HKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şermin Metin, “Dünyada da eğitimin odak konularından biri hallini alan bilgisayarsız kodlama, ülkemizde de önemli bir hal almaya başladı. Teknolojisiz bağımsız bir öğrenme ortamı sağlamak istediğimiz projede çocukların bireysel, küçük grup ve büyük grup olarak etkileşimli çalışmalarına özen göstermeye çalıştık. Bu süreçte çocuklar kendilerini farklı bir ortamda hissettiler. Daha çok iletişim gücünü arttırmak için izlediğimiz bu yolda, etkileşimli çalışmalar ve farklı bir yöntemle yeni bir dil oluşturmaya çalıştık” dedi.

 

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