Harika çocuklardan konser

Piyanonun harika çocukları, İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim hakkına sahip olması için çaldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki Mozart sonatını çalarak kutlayan İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, özel yetenekli çocukların erken yaşta alacağı eğitimlerle ülkelerini müzikte, sanatta ve her alanda en başarılı şekilde temsil edeceklerini belirtti.

İspanya'nın Granada Şehrinde gerçekleşen 9. Maria Herrero International Piano Competition'da birincilik ödülüne layık görülen İlyun Bürkev Mozart'tan Türk Marşı'nı çalarken, Ayşe Cemre Ağırgöl, Salzburg Mozarteu Mozart'tan KV311 numaralı piyano sonatını dinleyicilere sundu.



İlyun Bürkev

Dört yaşında piyano eğitimine başlayan İlyun Bürkev, altı yaşında piyano eğitimi konusunda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'ten takdir belgesiyle sertifika aldı. Bürkev, 8 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı piyano eğitimi almaya başladı. Şu an 12 yaşında olan Bürkev, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun tarafından verilen piyano eğitimine devam etmektedir. Devlet Sanatçımız Sayın Gülsin Onay ile düzenli olarak derslerini sürdürmektedir. Ayrıca Bürkev, Mozarteum University Salzburg'da Prof. Gereon Kleiner ile özel olarak çalışmalarına devam ediyor.

İlyun Bürkev

Ayşe Cemre Ağırgöl

11 Ekim 2006'da İstanbul'da doğan Ayşe Cemre Ağırgöl, piyano eğitimine 4 yaşından itibaren aldığı özel derslerle başladı.

Ayşe Cemre Ağırgöl, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Prof. Ayça Aytuğ ile yarı zamanlı olarak başladığı piyano eğitimine 2017 yılından itibaren tam zamanlı olarak 2020 yılında 8'inci sınıfı bitirene kadar devam etmiştir.

Ayşe Cemre Ağırgöl, 2019 yılı Haziran ayında teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği çok zorlu bir piyano sınavını komisyondaki 8 önemli profesörün onayıyla geçtikten sonra, Almanca ve solfej sınavlarında da başarı sağlayarak Mozarteum Üniversitesi'nin üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College piyano bölümünü kazanarak Prof. Gereon Kleiner'in öğrencisi oldu.

Ayşe Cemre Ağırgöl, 2017'den itibaren Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nden Prof. Klaus Kaufmann'ın düzenlediği "Wasserburger Klaviersommer" masterclass programlarına düzenli olarak katılmıştır. Bu programlarda Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nden Prof. Klaus Kaufmann ve Münih Üniversitesi Konservatuarı'ndan Prof. Thomas Böckheler ile Paris Devlet Konservatuarı'ndan Emmanuel Mercier'in ustalık sınıflarına katılmış ve konserlerde sahneye çıktı.

Ayşe Cemre Ağırgöl

Ayşe Cemre Ağırgöl 2016, 2017 ve 2018 yıllarında birçok sanat merkezinde düzenlenen konserlere katılmıştır. Eylül 2016'da Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen "Heirs of Orpheus'' 4. Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci, Aralık 2016'da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılan Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışmasında üçüncü, Haziran 2017'de İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen "PianoTalents Friends" adlı yarışmada üçüncü, Haziran 2018'de ise Pera Uluslararası piyano yarışmasında üçüncü olmuştur. Nisan 2021'de Avusturya'da katıldığı ilk yarışma olan Prima la Musica yarışmasında dört el piyano kategorisinde canlı performans ile en yüksek derece olan eyalet birinciliğini elde etmiş olup Avusturya genelinde en iyilerin katılacağı yarışmaya davet edildi.

Ayşe Cemre Ağırgöl bugüne kadar; Prof. Emmanuel Mercier (Paris Devlet Konservatuarı ve Paris Bölge Konservatuarı Öğretim Görevlisi),Prof. Klaus Kaufmann (Salzburg Mozarteum Üniversitesi),Prof. Thomas Böckheler (Munchen Hochschule für Musik),Prof. Konrad Engel (Hochschule für Müsik "Hanns Eisler" Berlin),Prof. Gabriele Kupfernagel (Hochschule für Müsik "Hanns Eisler" Berlin),Gülsin Onay, Emre Şen, Prof. Cana Gürmen ve Burçin Büke gibi alanında tanınmış hocalarla masterclass yaptı.

Ayşe Cemre 2020 Eylül döneminden itibaren hem Mozarteum Üniversitesi'nin Pre-College piyano bölümü öğrencisi hem de Salzburg Mozart Musikgymnasium 9'uncu sınıf öğrencisi olarak müzik eğitimini Salzburg / Avusturya'da sürdürüyor.