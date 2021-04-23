Harika çocuklardan konser

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatMüzik
ABONE OL

Eğitimde fırsat eşitliği için çaldılar

Piyanonun harika çocukları 12 yaşındaki İlyun Bürkev ve 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim haklarına sahip olabilmesi için çaldı

Eğitimde fırsat eşitliği için çaldılar
Harika çocuklardan konser
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Piyanonun harika çocukları, İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim hakkına sahip olması için çaldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki Mozart sonatını çalarak kutlayan İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, özel yetenekli çocukların erken yaşta alacağı eğitimlerle ülkelerini müzikte, sanatta ve her alanda en başarılı şekilde temsil edeceklerini belirtti.

İspanya'nın Granada Şehrinde gerçekleşen 9. Maria Herrero International Piano Competition'da birincilik ödülüne layık görülen İlyun Bürkev Mozart'tan Türk Marşı'nı çalarken, Ayşe Cemre Ağırgöl, Salzburg Mozarteu Mozart'tan KV311 numaralı piyano sonatını dinleyicilere sundu.

İlyun Bürkev
Dört yaşında piyano eğitimine başlayan İlyun Bürkev, altı yaşında piyano eğitimi konusunda referans kurum olarak gösterilen The Associated Board of the Royal Schools of Music'ten takdir belgesiyle sertifika aldı. Bürkev, 8 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı piyano eğitimi almaya başladı. Şu an 12 yaşında olan Bürkev, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı akademisyenlerinden Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun tarafından verilen piyano eğitimine devam etmektedir. Devlet Sanatçımız Sayın Gülsin Onay ile düzenli olarak derslerini sürdürmektedir. Ayrıca Bürkev, Mozarteum University Salzburg'da Prof. Gereon Kleiner ile özel olarak çalışmalarına devam ediyor.

İlyun B&uuml;rkev
İlyun Bürkev

Ayşe Cemre Ağırgöl
11 Ekim 2006'da İstanbul'da doğan Ayşe Cemre Ağırgöl, piyano eğitimine 4 yaşından itibaren aldığı özel derslerle başladı.
Ayşe Cemre Ağırgöl, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Prof. Ayça Aytuğ ile yarı zamanlı olarak başladığı piyano eğitimine 2017 yılından itibaren tam zamanlı olarak 2020 yılında 8'inci sınıfı bitirene kadar devam etmiştir.

Ayşe Cemre Ağırgöl, 2019 yılı Haziran ayında teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği çok zorlu bir piyano sınavını komisyondaki 8 önemli profesörün onayıyla geçtikten sonra, Almanca ve solfej sınavlarında da başarı sağlayarak Mozarteum Üniversitesi'nin üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College piyano bölümünü kazanarak Prof. Gereon Kleiner'in öğrencisi oldu.

Ayşe Cemre Ağırgöl, 2017'den itibaren Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nden Prof. Klaus Kaufmann'ın düzenlediği "Wasserburger Klaviersommer" masterclass programlarına düzenli olarak katılmıştır. Bu programlarda Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nden Prof. Klaus Kaufmann ve Münih Üniversitesi Konservatuarı'ndan Prof. Thomas Böckheler ile Paris Devlet Konservatuarı'ndan Emmanuel Mercier'in ustalık sınıflarına katılmış ve konserlerde sahneye çıktı.

Ayşe Cemre Ağırg&ouml;l
Ayşe Cemre Ağırgöl

Ayşe Cemre Ağırgöl 2016, 2017 ve 2018 yıllarında birçok sanat merkezinde düzenlenen konserlere katılmıştır. Eylül 2016'da Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen "Heirs of Orpheus'' 4. Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci, Aralık 2016'da Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılan Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışmasında üçüncü, Haziran 2017'de İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen "PianoTalents Friends" adlı yarışmada üçüncü, Haziran 2018'de ise Pera Uluslararası piyano yarışmasında üçüncü olmuştur. Nisan 2021'de Avusturya'da katıldığı ilk yarışma olan Prima la Musica yarışmasında dört el piyano kategorisinde canlı performans ile en yüksek derece olan eyalet birinciliğini elde etmiş olup Avusturya genelinde en iyilerin katılacağı yarışmaya davet edildi.

Ayşe Cemre Ağırgöl bugüne kadar; Prof. Emmanuel Mercier (Paris Devlet Konservatuarı ve Paris Bölge Konservatuarı Öğretim Görevlisi),Prof. Klaus Kaufmann (Salzburg Mozarteum Üniversitesi),Prof. Thomas Böckheler (Munchen Hochschule für Musik),Prof. Konrad Engel (Hochschule für Müsik "Hanns Eisler" Berlin),Prof. Gabriele Kupfernagel (Hochschule für Müsik "Hanns Eisler" Berlin),Gülsin Onay, Emre Şen, Prof. Cana Gürmen ve Burçin Büke gibi alanında tanınmış hocalarla masterclass yaptı.

Ayşe Cemre 2020 Eylül döneminden itibaren hem Mozarteum Üniversitesi'nin Pre-College piyano bölümü öğrencisi hem de Salzburg Mozart Musikgymnasium 9'uncu sınıf öğrencisi olarak müzik eğitimini Salzburg / Avusturya'da sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklara özel 'Elma Kurdu Kırtık'
KÜLTÜR-SANATÇocuklara özel
İlk iki film 640 milyon dolar hasılat elde etti
KÜLTÜR-SANAT640 milyon dolarlık korku
'Yaramaz Çocuklar' Nyon'da gösterildi
KÜLTÜR-SANATİlk gösterimi Nyon'da yapıldı
İş Sanat'ta 23 Nisan neşesi
KÜLTÜR-SANATİş Sanat'ta 23 Nisan neşesi
'Mortal Kombat'ın ön izlemesi
KÜLTÜR-SANATİlk 7 dakikası yayınlandı
Martin Scorsese: Bir dönemini ölümsüzleştirmek istiyoruz
KÜLTÜR-SANATPetrole kurban edilen Osage halkı
'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
KÜLTÜR-SANAT'Anadolu Nefesli Beşlisi' İş Sanat’ta
Haldun Taner 60 yıl önce yazmıştı
KÜLTÜR-SANAT60 yıl sonra kitap oldu
'Yıkım kesinleşmedi'
KÜLTÜR-SANATAspendos Arena açıklaması
'Necroman'a 20 ödül
KÜLTÜR-SANAT20 ödül kazandı