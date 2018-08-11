Ehime FC - Omiya karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Ehime FC, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Omiya takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Ehime FC 30 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Omiya 41 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Ehime FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Omiya son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 612 kodlu maçı oynayanlar; Ehime FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Omiya galibiyet oranı 0.00.

Ehime FC son haftadaki Yokohama FC müsabasında 2-1 yenildi.

Omiya, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Ehime FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Ehime FC, kendi sahasında 12 gol attı, 14 gol yedi.

Omiya ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Omiya, 21 gol atarken 18 gol yedi.

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