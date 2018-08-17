4 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı sonuçları dün (16.08.2018) açıklandı. Sonuçlarını öğrenen sürücü adaylardı şimdi de direksiyon sınavı için geri sayıma başladı. İşte direksiyon sınavı tarihi...

EHLİYET SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavı sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapılması gerekmektedir. 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için alt kısımda yer alan "sonuç linki" ile MEB sayfasına yönlendirileceksiniz. Daha sonra MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntülemeniz mümkün olacaktır.

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EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanır.

Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

SINAV İTİRAZ HAKKI

Ehliyet sınav sonucuna itiraz hakkı için aşağıda belitrilen şu şartlar gerekmekte;

- İtirazlar, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren 5(beş) takvim günü, sonuçların aynı internet adresinde yayımlanmasından itibaren de 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM'ye yapılacaktır.

- Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

- Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

- Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.

- Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

25-26 Ağustos 2018, 1-2 Eylül 2018 ve 8-9 Eylül 2018 tahmini sınav tarihleridir. Kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir.

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